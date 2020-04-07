07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Мы просто утонем» – киевские майданщики надеются, что РФ не уйдет из Донбасса




Нищая и дезорганизованная Украина не имеет ресурсов для полноценной реинтеграции республик Донбасса.

Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины возвращать сейчас ОРДЛО вообще не актуально. Учитывая состояние экономики и государственного управления, это вообще смерти подобно. Поэтому мы сейчас не должны возвращаться к этой задаче до того момента, пока не будем организационно для этого готовы.

Самый страшный кошмар для Украины – это если Россия сейчас уходит из ОРДЛО, и мы туда лезем и, не имея ни ресурсов, ничего, начинаем это подбирать. Это дырка в бюджете. К тем 300 миллиардам гривен, что у нас сейчас образовалась дырка в бюджете, добавится ещё 100 – 150, которые нужно будет откуда-то взять. Это надо будет 450 миллиардов, а то и полтриллиона. Вы что, мы просто утонем», – сказал Романенко.

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