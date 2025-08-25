«Мы работаем с номенклатурой» – змагары утверждают, что находятся в сговоре с «многими» чиновниками в РБ

Беглая белорусская оппозиция вознамерилась привлечь к международному суду президентов России и Белоруссии.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не можем за один день уничтожить лукашенковский режим. У нас нет ресурсов и сил. Но мы можем его постоянно бить-бить-бить. Санкции, изоляция. Международные суды. Очень важный инструмент. На этом мы делаем приоритет – чтобы привлечь вместе с Путиным Лукашенко к ответственности.

Мы знаем, что много людей внутри страны нас поддерживает. В том числе, чиновники. Мы работаем также с ними, чтобы когда будет окно возможностей (а оно может открыться), чтобы номенклатура поддержала перемены», – вещал Вячорка.