«Мы работаем с номенклатурой» – змагары утверждают, что находятся в сговоре с «многими» чиновниками в РБ

Елена Острякова.  
25.08.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 275
 
Белоруссия, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия


Беглая белорусская оппозиция вознамерилась привлечь к международному суду президентов России и Белоруссии.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не можем за один день уничтожить лукашенковский режим. У нас нет ресурсов и сил. Но мы можем его постоянно бить-бить-бить. Санкции, изоляция. Международные суды. Очень важный инструмент. На этом мы делаем приоритет – чтобы привлечь вместе с Путиным Лукашенко к ответственности.

Мы знаем, что много людей внутри страны нас поддерживает. В том числе, чиновники. Мы работаем также с ними, чтобы когда будет окно возможностей (а оно может открыться), чтобы номенклатура поддержала перемены», – вещал Вячорка.

Он уточнил, что «окно возможностей» откроется, «когда Украина остановит Россию».

