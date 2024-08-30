Мы разочаровались в европейских ценностях – глава Гагаузии

В течение четырёх лет граждане Молдовы испытали разочарование в европейских ценностях, которые для них были персонифицированы в лице нынешнего президента страны Майи Санду. Об этом в интервью агентству News.ru заявила башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«4 года назад Санду очень красиво говорила, в том числе на русском языке. Она обещала европейские ценности, демократию, свободу слова. Но по истечении этого времени мы ничего этого не увидели», – отметила Гуцул.

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По её словам, «Европа» и «европейские ценности» у граждан страны ассоциируются с гей-парадами, которые власти проводят при участии западных послов и под кордоном полиции, несмотря на протесты молдавской общественности.

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«Эти ценности нам чужды, мы их не понимаем. Когда проходят ЛГБТ-марши по центру Кишинева, правоохранительные органы их защищают и охраняют. А в то же время, когда мы организовываем мероприятия в Гагаузии и просим обеспечить безопасность людей, нас правоохранительные органы игнорируют», – подчеркнула башкан Гагаузии.

Она добавляет, что европейские ценности ассоциируются с попранием человеческих прав и свобод.

«У нас нет свободы слова. У нас закрыты десятки оппозиционных каналов. Жители Гагаузии более ориентированы на русскоязычный вектор, но теперь у нас не работает ни одного российского телеканала. О каких европейских ценностях мы можем говорить, если мы не можем выражать своё мнение, которое разнится с мнением Майи Санду? Мы в ее глазах – предатели, сепаратисты. Также был принят закон о госизмене. Сейчас любого жителя Молдовы, который не согласен с позицией и с политикой Майи Санду, могут лишить гражданства! Из наших источников есть информация, что у президента РМ есть целый список на лишение гражданства тех, кто получил его при рождении», – говорит Евгения Гуцул.

Процесс евроинтеграции, по её словам, не принёс стране и её гражданам обещанного благополучия.

«Нам обещали хорошие зарплаты, развитую инфраструктуру – этого ничего нет. У нас цена на газ выросла в разы. Покупают российский газ через пятые и десятые компании из Европейского Союза. Но в то же время, когда индексация пенсии несущественная – около 5-6%. То есть у нас люди на грани выживания. У нас преступность на высоком уровне. У нас каждый день люди кончают жизнь самоубийством. Но все силы правоохранительных органов направлены против оппозиции, но не на то, чтобы устранить преступность. Мы вернулись к 90-м годам», – заключила Евгения Гуцул.