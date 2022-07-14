«Мы русских в Северск заманим салом, как в Лисичанск» – офис Зеленского

Новости Украины

Украинская пропаганда продолжает представлять потерю городов Донбасса «оперативным заманиванием» русских войск в очередную засаду.

Об этом в эфире Первого канала заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, где он традиционно призывал соотечественников не поддаваться панике на фоне новых провалов ВСУ на Донбассе.

«Мы получаем контур наступательной группировки для того, чтобы перейти в контрнаступление. Нам не хватает мобильных систем ПВО, как видим, здесь 30 зенитных танков «Гепард» подъезжают к нам. Нам не хватает ПВО, мы видим, что о ПВО речь идет (список вооружений, которое Германия планирует передать Украине – ред.), и не хватает бронированных машин, потому что до сих пор армия РФ превосходит нас по двум параметрам – количество пехоты, посаженной на бронетехнику и артиллерии, которая поддерживает. С артиллерией мы нашли способы действий, а бронетехники нам не хватает. Как только это произойдет, замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению. А пока мы водим, как за салом, все эти наступающие группировки, заводя их в наши районные обороны, в которых мы просаживаем их живую силу со скоростью 500 убитых за неделю», – сочинял Арестович.

Комментируя высказывание, Юрий Подоляка назвал Арестовича «ужом на сковородке» и пиарщиком. По его словам, пока ВСУ будут героически заманивать в так называемые «обороны» и «контуры», армия РФ уже окажется в Славянске и Краматорске.

«Сейчас можно сказать, что Арестович «вертится как уж на сковородке». У него ситуация аховая, он рассказывал пару месяцев назад об одном, зрители его канала видели, что происходит совершенно другое. Он рассказывал об оперативном заманивании в Северодонецк, оказалось, что «оперативное заманивание» уже довело до Северска, Соледара, и все прекрасно понимают, что оперативное заманивание пойдет и дальше в Славянск, Краматорск, и никто не знает где это «оперативное заманивание» закончится. Самое главное, он пиарщик, он должен внушить оптимизм. Именно об этом он говорит, рассказывая, что как только мы получим технику… контур, что такое понятие контур, я не знаю, наверное, он знает, что это, замкнется, и мы сможем переходить в контрнаступление. Я не знаю, какой контур он там замыкать собирается и на чем. Есть количество техники, которое поставляется по факту, не по обещаниям. Он – мизерный», – рассказал Подоляка.