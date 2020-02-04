«Мы с Помпео…» – Лукашенко рассказал, за что его ценят в США

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

США высоко оценили предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко сделать их участником переговоров по Донбассу.

Об этом Лукашенко заявил сегодня в Добруше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я же ни с кем не советовался, это было мое мнение. Когда в Украине не получилось, нормандская четверка-пятерка, толку не было. Переговоры были, мы организовали. Ну нет сдвигов, гибнут наши люди на Донбассе.

Я сказал: ну раз не получается, надо вводить новые силы. Какие? Я прямо сказал: без американцев этот конфликт не решить, нравится это кому-то или нет. Они это заметили, оценили. И мне Майк об этом сказал», – хвалится Лукашенко.

Он рассказал, что у него «заочно давние» отношения с госсекретарем США Майком Помпео.

«Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», – заливает «Батька».

Как выясняется, «последний диктатор Европы» встречался за последние годы «со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами».

Более того, Парк высоких технологий, который Белоруссия последние годы выдает за альтернативу своей традиционной экономике, оказывается, тоже строился с участием американцев.

По словам Лукашенко, Помпео знает о внешней политике Белоруссии даже больше него самого.

«Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем», – намекнул Лукашенко.