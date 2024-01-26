«Мы с вами одной крови» – представителю Цукерберга пришлось доказывать нацистам, что Meta* не «агенты Кремля»

На Украине обвиняют признанную в РФ экстремистской компанию Meta в работе на Кремль, когда сталкиваются с блокировкой украинских публикаций в «Фейсбук» и «Инстаграм».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила руководитель региональной политики Центральной и Восточной Европы в Meta Екатерина Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крук попросили прокомментировать ширящееся мнение, что компания нарочно блокирует украинский контент.

«Военные генерируют видео и применяют музыку, которая является нарушением авторского права, что потом побуждает людей думать, что Meta блокирует именно военный контент. Это обусловливает создание мифов о том, что украинский контент генерируется российским офисом, это миф, который мы пытаемся опровергать из года в год, но что-то он настолько стойкий, что это никак не удаётся», – привела пример модератор встречи.

Представитель Meta пожаловалась, что даже несмотря на блокировку в России, они до сих пор сталкиваются с обвинениями в предвзятости со стороны «свидомых» украинцев. И это после того, что с началом СВО компания начала откровенно подыгрывать Украине, за что и получила соответствующую реакцию со стороны Москвы.

«Компания Meta, а до этого «Фейсбук», никогда не имели никакого физического присутствия в России, у нас никогда не было там команды. А с апреля 2022 года мы вообще являемся террористами-экстремистами и запрещёнными организациями не только в контексте онлайн-доступа к соцсетям, а вообще, насколько я знаю, мы до сих пор являемся единственной частной западной компанией, которая была квалифицирована как террорист, экстремист в России. И это всё было результатом наших действий касательно начала вторжения и гибкости, которую мы вводили в политике и в модерации», – доказывала Крук.

Она добавила, что модераторов часто называют «агентами России».

«Очень часто слышу такой комментарий, что либо у вас искусственный интеллект работает неправильно, и вам что-то удалили, или у вас вообще модераторы предубеждены, и это вообще агенты России. И у меня тогда остаётся к людям вопрос, а какие у вас ожидания к компании Meta, что же мы можем тогда делать? Алгоритмы наши и классификаторы не подходят, людям нельзя доверять. Что же вообще тогда делать с модерацией контента?», – взывала к нацистам единомышленница.

*-экстремистская организация, запрещенная в РФ.