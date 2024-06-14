«Мы самая мощная сила в мире!» – генсек НАТО угрожает России полумиллионной армией

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Североатлантический альянс поставил под ружьё в состояние высокой готовности 500 тысяч солдат, удваивает присутствие на восточном фланге и усиливает все сферы вооружений – «это беспрецедентный масштаб за последние десятилетия».

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Члены альянса предоставляют командованию войска в масштабах беспрецедентных за последние десятилетия. Сегодня у нас 500 тысяч военнослужащих в состоянии высокой готовности во всех сферах. НАТО удвоило количество сил передового базирования на восточном фланге. Члены альянса также участвуют в наиболее масштабных и комплексных учениях. В этом году в рамках учений «Стойкий защитник» около 90 тысяч военнослужащих перемещалось по Европе. Растущая угроза, перед которой мы стоим, требует от членов альянса значительно усиленных требований к силам и средствам в таких сферах, как вооружение и боеприпасы, ПВО и ПРО, логистика и дальнобойное вооружение. На протяжении следующих пяти лет члены НАТО в Европе и Канада планируют приобрести тысячи артиллерийских систем, систем ПВО, более 800 современных самолётов преимущественно 5-го поколения F-35 и другие современные средства. Мы также продолжаем инвестировать в инновации, в том числе один миллиард долларов в инновационный фонд НАТО», – разошелся Столтенберг.

«Мы самая мощная военная сила в мире! Мы – это 50% военной мощи в мире! Мы это продемонстрировали через наши масштабные учения, это наибольшие учения с конца Холодной войны. Это включает современную ПВО, но надо понимать, что наши самолёты F-35 также способны обеспечивать ПВО, у нас есть такая ПВО и на земле, и на море, и 500 тысяч военнослужащих в состоянии высокой готовности», – вещал генсек.