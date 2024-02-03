«Мы сами бросили Иран в объятия России» – британский аналитик

Вадим Москаленко.  
03.02.2024 23:17
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Иран, Политика, Россия


Из-за агрессивной и грабительской политики Запада даже давние соперники, такие как Россия и Иран, становятся союзниками на почве общего противостояния с НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за агрессивной и грабительской политики Запада даже давние соперники, такие как Россия и Иран,...

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«Если мы говорим об отношениях России с Ираном, это не должно было быть трудным. Российско-иранские отношения уходят корнями очень далеко в прошлое, и в основном они были довольно сложными.

Было много российско-иранских войн, люди мало знают о том, что Восточный Кавказ когда-то был иранским. В 1907 году было время, когда Российская империя и Британская империя решили разделить Иран на сферы влияния.

Сразу после Второй Мировой войны был очень трудный период, когда казалось, что СССР заинтересован в аннексии иранского Азербайджана. И, конечно, во время Второй Мировой войны СССР и Британия вели войну против Ирана, и Советы фактически оккупировали Тегеран», – сказал Меркурис.

Однако он возмутился, что вместо традиционной игры на противоречиях и подогрева старой вражды, Запад решил пойти на конфликт со всеми, и сделал из бывших противников прочных союзников.

«Вся эта история в Иране хорошо известна, и они этого не забыли. Так это должно было быть несложно. Я не говорю, что они должны были стать врагами друг другу, но можно было позиционировать себя таким образом, чтобы они стали большим другом нам, чем друг другу.

Но сейчас мы имеем дело с тем, что Иран поставляет оружие России. И сейчас мы видим, как Россия поставляет истребители в Иран. Мы перешли от ситуации, кога отношения были натянуты, к ситуации, когда эти две страны сотрудничают в военной области. И обе они являются потенциально важными державами.

И почти такую же историю можно рассказать про Китай и Россию», – подытожил Меркурис.

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