Мы сами поймались на крючок «красных линий» – эксперт-геостратег

Елена Острякова.  
01.07.2024 22:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Логика обозначения «красных линий» навязана России врагом.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Логика обозначения «красных линий» навязана России врагом. Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил...

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«Парадигма «красных линий» – навязанный нам вражеский шаблон. Что такое «красная линия»? Любой заступ — это килфактор, который ломает все. В реальности для нашей традиции, более сложной, есть понятие переполнения чаши терпения. Где та самая соломинка, что сломит хребет верблюду?», – сказал Школьников.

По его мнению, логика переполненной чаши позволит держать противника в напряжении и отвечать ему не симметрично. В качестве примера такого ответа эксперт привел неожиданные успехи хуситов в Красном море.

«Когда вы говорите о «красных линиях», вы, по сути, позволяете собой управлять. Вы даете той стороне возможность предсказать свои действия. И они знают, что можно делать. Вы предсказуемы, если живете в логике «красных линий». Логика полной чаши — вы не знаете, какой там уровень, и какие будут действия», – отметил Школьников.

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