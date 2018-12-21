Мы сами попросили Путина ввести войска – Коломойский

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина не имела возможности сохранить Крым – армия не видела в России врага и не хотела стрелять по русским.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил одиозный украинский олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам олигарха, Украина сама дала возможность крымчанам попрощаться с Украиной, а России – легально ввести войска, так как этого просил законный на тот момент президент страны.

«Так мы сами дали возможность. Мы сами обнажились, показали слабые места. Не знаю, правду говорят или нет – то, что судят Януковича. Сами попросили: «Путин – приди». Ну, на уровне главы государства. Не знаю, насколько это легитимно, бумага эта, но она обсуждается. Чуркин же ее показывал там», – заявил Коломойский.

Он также подчеркнул, что примеру Крыма в 2014 году могла последовать вся Левобережная Украина, а также обратил внимание, что украинская группировка ВСУ в Крыму не оказала сопротивления.

«Во-первых, никто не мог поверить, что вообще война, что надо защищаться, что кто-то напал, никто не воспринимал Россию как врага, по которому надо стрелять. Психологический барьер. Очень большой комплекс психологических, военно-политических и других проблем. К этому надо готовиться, это не так все просто. Может быть, если бы не случилось то, что случилось в Крыму, а начало бы параллельно происходить везде, то могло бы произойти по крымскому сценарию во многих местах. Но из-за того, что вначале появился Крым, и потом, когда они его аннексировали, так могло произойти неожиданно везде. Во всяком случае, по Левобережью», – не исключает олигарх.