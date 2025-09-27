Мы сами провоцируем Россию на войну до конца – садист из ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, заявляя, что готова воевать с Россией до конца, дает козыри Москве.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сконцентрировавшись на России, по сути, мы превращаем миф Путина, которым он пытался легитимизировать свою агрессию, в правду – «они хотят уничтожить Россию». На самом деле, это мобилизует», – сказал ВСУшник.

Кроме того, он напомнил о словах Дональда Трампа, признавшего, что о Россию обломали зубы Гитлер и Наполеон.