Мы сами провоцируем Россию на войну до конца – садист из ВСУ

27.09.2025
Украина, заявляя, что готова воевать с Россией до конца, дает козыри Москве.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сконцентрировавшись на России, по сути, мы превращаем миф Путина, которым он пытался легитимизировать свою агрессию, в правду – «они хотят уничтожить Россию». На самом деле, это мобилизует», – сказал ВСУшник.

Кроме того, он напомнил о словах Дональда Трампа, признавшего, что о Россию обломали зубы Гитлер и Наполеон.

«Вот почему я выступал против курской операции. Для нас величайшая опасность превратить для России эту войну в экзистенциальную, в войну за выживание. Ибо когда начинается война за выживание, все средства хороши», – предупреждает Друзенко.

