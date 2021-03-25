Мы сами провоцируем русских бряцаньем оружия – депутат бундестага

25.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Большинство немцев выступает за дружественные отношения с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат бундестага от партии «Левые» Александр Ной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он назвал «вассальными» сегодняшние отношения Берлина с Вашингтоном, а также подчеркнул, что курс властей Германии на сближение с США может привести не только к нежелательному разрыву связей с РФ, но и наносит принципиальный ущерб конкретным интересам ФРГ, в том числе строительству газопровода «Северный поток-2».

«По сей день большинство немцев выступают за дружеские отношения с Москвой. Это не сочетается с позицией главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который на встрече НАТО призывает «сплоченно отвечать» на действия РФ. Он говорит о российской «агрессии», но не упоминает провокационное бряцание оружием самого альянса от Балтийского до Черного моря», – сказал «Известиями» Ной.

В то же время немецкий политолог Александр Рар ведущие страны ЕС Европы все-таки пытаются улучшить отношения с Россией, но этому мешают геополитические планы Штатов.

«По-прежнему между ЕС и США есть масса разногласий, а сама Европа переживает внутренний кризис. Чтобы консолидироваться в этой ситуации, Штаты избирают примитивную тактику — создание общего врага в лице РФ и КНР», – говорит Рар.