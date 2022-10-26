«Мы сами сделали из Зеленского неуловимого Басаева» – Герой России

26.10.2022  09:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После допущенных Россией на первой стадии СВО ошибок Украина оправилась от шока, поверив в собственную неуязвимость и безнаказанность.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил начальник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России (2014—2019), генерал-майор Валерий Канакин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После допущенных Россией на первой стадии СВО ошибок Украина оправилась от шока, поверив в...

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Он провёл параллель между спецоперациями 1990 – 2000 годов и ходом нынешней СВО.

«Получалось так, что мы клали своих людей, выполняя задачу, но где-то какая-то договорённость или несогласованность в наших чиновничьих, управляющих органах – и враг уходил. Безнаказанно уходил. И тут же их реклама – их непокорённость, неуязвимость, они вообще становились неуловимыми, если взять того же Шамиля Басаева. Ну, получается, раскрутили мы.

«И если провести аналогии на сегодняшний день, те переговоры в Стамбуле – то же самое. Когда началась операция, Зеленский бежал в Польшу. Потом потихоньку здесь началось движение, несогласованность, он приехал во Львов. А из Львова в Украине он уже встречает своих этих гостей, приспешников и помощников, и гуляют, как будто они не воюют. А у нас происходит обратный момент», – резюмировал Канакин.

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