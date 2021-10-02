«Мы сами себя имеем» – украинский экономист о «словацком» газе

02.10.2021 20:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Население Украины вынуждено платить втридорога за коммуналку из-за того, что прозападное правительство разорвало отношения с Россией и закупает российский газ не напрямую, а через фирмы-прокладки в Европе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту, мы же всё равно используем российский газ. Он не становится менее российским, если мы к цене «Газпрома» прикладываем цену словацкой компании-прокладки и венгерской компании-прокладки. Но мы же сами себя имеем, и имеем своих людей, в итоге, в результате. Потому что люди же не могут о прямых поставках договориться, они же делегировали это парламенту. Парламент назначил Кабинет министров, а Кабинет министров в силу политических инсинуаций чудит такие вещи», – констатировал эксперт.