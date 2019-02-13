13.02.2019, Киев, Игорь Петров
Мы сами себя уничтожаем, освобождая место другим народам – горькое прозрение айдаровца
Украинцы сами уничтожают себя собственной коррумпированностью и безответственностью.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший боевик батальона «Айдар», бывший народный депутат Украины Иван Макар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас сегодня катастрофически падает численность населения Украины. Такая благодатная земля не может оставаться пустой. Придут сюда другие народы – мы сами себя уничтожаем вот этой коррупцией, своей безответственностью», – сказал Макар.
Метки: Макар
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17:09 13 февраляСевастопольцам расскажут о трендах информационной войны
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14:58 13 февраля«Фото с лохом» – на Украине стартовал новый флешмоб
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21:55 13 февраляМосковский эксперт рассказал, за что арестовали уложившего «бандеру» полицейского
20:32 13 февраля«Мелкая козявка и алкаш!» – Милонов пригрозил Порошенко приехать в Киев
19:36 13 февраля«Меня использовали как резиновое изделие» – Лолита кается за признание Крыма украинским
18:59 13 февраляЗеленский может стать ситуативным партнером России
17:09 13 февраляСевастопольцам расскажут о трендах информационной войны
16:40 13 февраляКрым ожидает масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры
15:46 13 февраляВ Крыму будет Африка
15:39 13 февраляОпрос в Севастополе: Кто лучше – Овсянников или Меняйло?
14:37 13 февраляОлигархи продолжают сдавать Россию американцам
14:30 13 февраляВ Москве из дворянской усадьбы делают «капище Ельцина»
14:26 13 февраляПапаша Климент кошмарит Порошенко – тот отморозился от крымских раскольников
14:16 13 февраляГлавный филаретовец Крыма папаша Климент получил российский паспорт
13:58 13 февраляВ Ялте собирают митинг против застройки и роста цен
13:54 13 февраляВ Москве вновь напомнили: Украина хапнула чужие территории
13:40 13 февраляО чём умолчал Владислав Сурков
13:23 13 февраляТрезвый голос из Киева: Запад разграбил Украину
12:37 13 февраляПредставитель ЮАР в ООН раздолбал Запад за Украину
11:33 13 февраляМосква впервые публично отчитала Януковича за то, что такой лох
11:23 13 февраляПочему Украина вдвойне боится «Северного потока-2»
10:57 13 февраляВ Крыму поменяли руководителя морских портов
9:57 13 февраляУкраина провалила план «Б», которым грозила России
9:49 13 февраляМосква требует прекратить склоки в Севастополе
9:06 13 февраляЛукашенко прилетел в Сочи торговаться за самостийность
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14:30 12 февраляПочему украинская армия возле Крыма – это серьезно
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11:57 12 февраляИстория капитана «Норда» оборачивается грандиозным скандалом на Украине
11:51 12 февраляПризнать Донбасс! Начать выдачу паспортов на Украине! – призывают в Госдуме
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21:59 11 февраляУкраинским рыбакам придется ходить под конвоем у берега и отстегивать за охрану
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