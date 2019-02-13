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13.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Мы сами себя уничтожаем, освобождая место другим народам – горькое прозрение айдаровца

Украинцы сами уничтожают себя собственной коррумпированностью и безответственностью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший боевик батальона «Айдар», бывший народный депутат Украины Иван Макар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня катастрофически падает численность населения Украины. Такая благодатная земля не может оставаться пустой. Придут сюда другие народы – мы сами себя уничтожаем вот этой коррупцией, своей безответственностью», – сказал Макар.

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