13.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украинцы сами уничтожают себя собственной коррумпированностью и безответственностью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший боевик батальона «Айдар», бывший народный депутат Украины Иван Макар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня катастрофически падает численность населения Украины. Такая благодатная земля не может оставаться пустой. Придут сюда другие народы – мы сами себя уничтожаем вот этой коррупцией, своей безответственностью», – сказал Макар.