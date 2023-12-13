«Мы сами создали Россию, которую не можем остановить» – американский полковник

Спровоцировав войну на Украине, Запад подтолкнул Россию к созданию самого мощного военного потенциала за последние полвека.

Об этом заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленский встречался с Джонсоным [спикером палаты представителей], он также услышал обещание, исходящее из Вашингтона, которое гласило: сражайтесь в этой войне, мы будем поддерживать вас до тех пор, пока вы не победите, русские не могут победить, за твоей спиной будет вся научная и промышленная мощь США и НАТО, мы будем с тобой до конца. Всё это чепуха. Все предположения, которые мы делали о России, были в корне ложными: Россия слаба, у России слишком маленькая армия. По правде говоря, в начале операции сухопутные силы были слишком малочисленны. И, конечно, возникает вопрос: если они изначально были слишком малочисленны для Восточной Украины, то почему кто-то думает, что русские планировали напасть на Восточную Европу и войти в Варшаву? Это полная чушь. В Москве это никому и в голову не приходило», – сказал Макгрегор.

По его мнению, демонизируя Россию в оправдание своей антироссийской политики, на Западе даже не заметили, как их слова воплотились в жизнь.

«То, что мы сделали, фактически создало то, что, как мы говорили, мы собирались остановить. Теперь у вас есть российское военное ведомство, которое сегодня более мощное, чем когда-либо с 80-х годов. Это, вероятно, лучшее военное ведомство, которое у них было за последние 40-50 лет. Оно очень компетентно, в нём хорошо работают офицеры, ими хорошо руководят, сейчас оно очень хорошо оснащено. И, вероятно, именно этого людям не хватает. Мы говорили, что они слишком слабы, что они будут экономически изолированы, что мы могли бы, как мы это делали исторически, использовать глобальную финансовую систему, в которой доминируют американцы, чтобы наказать Россию. Это не сработало. И всё чаще мы наблюдаем, как страны решают больше не вести бизнес в долларах и отказаться от системы SWIFT. Все решили, что устали от финансовых притеснений со стороны США. Это не очень хорошо для США, но, с другой стороны, мы вели себя очень плохо, гордыня и самонадеянность умирают медленной смертью», – признал американский стратег.