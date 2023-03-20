Чиновники российского МИДа на Украине все годы «незалежности» только «ели галушки с борщом и салом и устраивали пляски», закрывая глаза на то, как самостийный проект методично превращается в Анти-Россию, что началось задолго до переворота 2014 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят про восемь лет, но это же началось не восемь лет [назад], а гораздо раньше, это и было. Мы все знаем, кто такие западенцы, я даже их украинцами не могу назвать. Это какое-то отдельное смешение кровей, и в этом смешении у людей в ДНК заложена ненависть к русским. Мы и с Речью Посполитой воевали, и Тевтонский орден – это всё туда, это вся та кровь, которая постоянно шла убивать русских. Вопрос в том, что на протяжении стольких лет наша дипломатия…я не знаю, может, они там галушки ели с борщом и салом, но они занимались всем, только не тем, чтобы восстанавливать эти отношения, чтобы не рушить их, это братство поддерживать. Это же не только какие-то песни и пляски. Мне губернатор Самарской области показывал видео, на котором он взял книгу где-то 2010 года, и там было прописано всё антироссийское, и оно спокойно везде продавалось. У них русофобия развивалась столько лет, а мы их продолжали спонсировать. Мы сами спонсировали эту русофобию,», – рассказала Кашеварова.