«Мы сами выводим Россию из изоляции» – экс-посол Украины в США

Вадим Москаленко.  
19.05.2025 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Начало прямых переговоров фактически положило конец «изоляции» России.

Об этом на канале «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало прямых переговоров фактически положило конец «изоляции» России. Об этом на канале «НТА» заявил...

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«Уже Украина встречается с русскими, значит изоляции России уже нет. Если Украина встречается, то какая изоляция? И второе – все усилия Украины на переговорах ничего не дали. Вы же слышали, сказал Дональд Трамп, что только он один может это решить. Я не считаю, что это была идея американцев подставлять нас, что никаких решений не будет.

Его логика сейчас очень проста: «Без встречи моей лично с Путиным вы ничего не решите». А дальше будет следующее – будет разговор телефонный, и скорее всего после этого разговора не будет никаких решений таких, чтобы можно было говорить, что мир», – сказал Чалый.

По его словам, встреча президентов США и России «будет занимать время, которое Путин использует для наступления».

«А второй трек будет наш. Поэтому нас будут держать в повышенном состоянии– ведь идут переговоры к миру. И люди в армии будут ожидать, раз уж там политики завершают войну, это будет расслаблять. В тылу снова будут качели от ожиданий прорыва до абсолютно апокалипсиса. И это то, что нужно русским», – подытожил дипломат.

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