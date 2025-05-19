«Мы сами выводим Россию из изоляции» – экс-посол Украины в США

Начало прямых переговоров фактически положило конец «изоляции» России.

Об этом на канале «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже Украина встречается с русскими, значит изоляции России уже нет. Если Украина встречается, то какая изоляция? И второе – все усилия Украины на переговорах ничего не дали. Вы же слышали, сказал Дональд Трамп, что только он один может это решить. Я не считаю, что это была идея американцев подставлять нас, что никаких решений не будет.

Его логика сейчас очень проста: «Без встречи моей лично с Путиным вы ничего не решите». А дальше будет следующее – будет разговор телефонный, и скорее всего после этого разговора не будет никаких решений таких, чтобы можно было говорить, что мир», – сказал Чалый.

По его словам, встреча президентов США и России «будет занимать время, которое Путин использует для наступления».