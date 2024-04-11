«Мы – сатанисты и ЛГБТ, денег нам республиканцы не дадут» – Арестович

Американские республиканцы в большинстве своём не понимают, почему они должны спонсировать Украину – сатанинское детище, превращённое в отмывочную для денег администрации президента Джо Байдена.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил эмигрировавший в США экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, когда тебя видят, что из Украины, лезут обниматься, это серьёзные люди, принимающие решения, они говорят – а как семья, российские ракеты, сволочь Путин, мы вас не бросим. А чего же вы не голосуете? Мы голосуем, но мы не хотим, чтобы глобалисты в очередной раз заработали. Почему так настроены против Украины? А они: секундочку, а кто сделал трансгендера спикером ТРО? Он уже не там, но был. А кто стамбульскую декларацию принял? Для них это антирелигиозный проект уничтожения семьи. Ребята, если вы думаете, что мы это не видим – а кто атакует УПЦ МП?.. Вчерашнее заявление конгрессмена, что Украина атакует церковь, а Россия церковь защищает, у неё три миллиона подписчиков. Или республиканка чернокожая, одно из её видео называется «Мы помогаем чистому злу». Она показывает, как ТЦК людей хватает, и как атакуют МП», – сказал Арестович.

«Мы, с точки зрения республиканцев, проводим ту же сатанинскую политику, которую проводят демократы-глобалисты. Они говорят: вы – любимая поделка этих глобалистов. А тут всё это усложняется делом «Буризмы» и Хантером Байденом и так далее, а ещё так получилось, что у них есть прямое доказательство – они говорят, как вы воровали в Афганистане, почему на Украине Байдену удобно воровать? С точки зрения их и их электората, это 2/3 трудовой Америки, мы выглядим как сатанисты, которые занимаются ЛГБТ и прочее, и параллельно – огромная отмывочная машина для администрации Байдена, для демократов и прочее. Они говорят: мы на это денег не дадим, мы не будем это оплачивать», – объяснил экс-советник.