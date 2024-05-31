Мы сделали убийство врага условным рефлексом – американский инструктор ВСУ

Анатолий Лапин.  
31.05.2024 14:33
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американские технологии тренировки военных позволили им сделать убийство врага условным рефлексом. Это позволяет реагировать на такое убийство «радостно», потому что наступает так называемая «эйфория выжившего».

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил подполковник ВС США Дэвид Гроссман, инструктирующий военных, в том числе украинских, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские технологии тренировки военных позволили им сделать убийство врага условным рефлексом. Это позволяет реагировать...

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«Учитывая наличие современных средств тренировки – я имею в виду симуляторы и нацеливание на цели, мы сделали убийство врага условным рефлексом. Тренировки, которые вы пройдете, позволят вам сделать свое дело. У нас есть большое доверие к современным тренировкам. В то же время нужно научиться жить с тем, что нас научили делать. Большинство людей радостно реагируют на убийство врага, потому что они поразили вражескую цель, сделали свою работу, потому что спасли жизнь людей и свою жизнь. После этого наступает эйфория выжившего», – заявил Гроссман.

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