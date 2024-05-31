Мы сделали убийство врага условным рефлексом – американский инструктор ВСУ

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Американские технологии тренировки военных позволили им сделать убийство врага условным рефлексом. Это позволяет реагировать на такое убийство «радостно», потому что наступает так называемая «эйфория выжившего».

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил подполковник ВС США Дэвид Гроссман, инструктирующий военных, в том числе украинских, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая наличие современных средств тренировки – я имею в виду симуляторы и нацеливание на цели, мы сделали убийство врага условным рефлексом. Тренировки, которые вы пройдете, позволят вам сделать свое дело. У нас есть большое доверие к современным тренировкам. В то же время нужно научиться жить с тем, что нас научили делать. Большинство людей радостно реагируют на убийство врага, потому что они поразили вражескую цель, сделали свою работу, потому что спасли жизнь людей и свою жизнь. После этого наступает эйфория выжившего», – заявил Гроссман.