«Мы сделали вас хозяевами на своей земле»: российский дипломат резко ответил полякам

20.12.2021  10:46 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, СССР, Украина
Новости Украины

Своим существование польское государство обязано Советскому Союзу, победившему гитлеровскую Германию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Своим существование польское государство обязано Советскому Союзу, победившему гитлеровскую Германию. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Издание обратило внимание, что замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне, а ранее аналогичное требование в Варшаве выдвинули и ФРГ во время недавнего визита канцлера Олафа Шольца.

«Вопросы отношений Польши с ФРГ я не комментирую. Официальных обращений (чьи-то где-то заявления к ним не относятся) польской стороны по поводу каких-то репараций нам не поступало», – сказал дипломат.

«По сути же вопроса повторю то, что уже говорил много раз: Польша своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Без нашей Победы не было бы на карте такого государства и поляки не были бы хозяевами на своей земле. Отсюда ясно следует, кто кому должен по гроб жизни», – подчеркнул посол.

Также он ответил на вопрос, какие мотивы Украины, раздувающей информационную истерию вокруг якобы готовящегося Россией наступления.

«Не могу судить о том, какими соображениями руководствуются в своих действиях украинские власти. Зачастую они просто не поддаются объяснению с точки зрения здравого смысла, не говоря уже о морали или приличиях», – резюмировал Андреев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть