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Новости Украины

Своим существование польское государство обязано Советскому Союзу, победившему гитлеровскую Германию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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Издание обратило внимание, что замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне, а ранее аналогичное требование в Варшаве выдвинули и ФРГ во время недавнего визита канцлера Олафа Шольца.

«Вопросы отношений Польши с ФРГ я не комментирую. Официальных обращений (чьи-то где-то заявления к ним не относятся) польской стороны по поводу каких-то репараций нам не поступало», – сказал дипломат.

«По сути же вопроса повторю то, что уже говорил много раз: Польша своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Без нашей Победы не было бы на карте такого государства и поляки не были бы хозяевами на своей земле. Отсюда ясно следует, кто кому должен по гроб жизни», – подчеркнул посол.

Также он ответил на вопрос, какие мотивы Украины, раздувающей информационную истерию вокруг якобы готовящегося Россией наступления.

«Не могу судить о том, какими соображениями руководствуются в своих действиях украинские власти. Зачастую они просто не поддаются объяснению с точки зрения здравого смысла, не говоря уже о морали или приличиях», – резюмировал Андреев.