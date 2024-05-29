Мы сейчас будем всеми силами уклоняться от перемирия» – Хайруллин

России крайне не выгодно прекращение боевых действий на Украине на любых условиях, кроме полной капитуляции неонацистов. Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши сейчас будут очень уворачиваться от любых мирных переговоров, за исключением, если только Запад полностью все условия выполнит. То есть мы будем там вертеть хвостом, устраивать там истерики в Совбезе, что-нибудь там кричать, ногами топать на укропов, но от переговоров будем со всех сил уклоняться. Вот вспомните, Путин вдруг засомневался в легитимности Зеленского. Короче, будут сейчас придумывать, чтобы всячески уклоняться. А воевать будем. Если у нас есть такие ВКС, которые как конвейер работают. Если мы одними ВКС просто купируем любую активность под Волчанском. И у военных руки развязаны, они спокойно готовят какую-то другую операцию. Да грех нам сейчас мир заключать, пока мы не добились каких-то результатов. И вот, кстати, говорят, вот эта риторика, что бить западным оружием по территории России – это как раз фол последней надежды. Они хоть так пытаются нас затащить на все это дело. Не думаю, что получится», – сказал Хайруллин.

«Наше руководство заинтересовано не просто в победе или территориальных приобретениях, а мы заинтересованы именно в этом экономическом росте. За счет этой операции модернизировать дополнительно страну, потому что идут процессы. В каком правильном направлении идут внутренние процессы? Разворот на восток. Посмотрите, какая роскошная политическая ось сформировалась. Иран, Россия, Китай, Индия, посмотрите, какое сотрудничество в БРИКС растет. Это я напомню самая подсанкционная страна в мире. Причем здесь же есть такой момент – война кончится, а санкции-то останутся, а драйвера военного для экономики не будет. И мы сразу провалимся», – подытожил военкор.