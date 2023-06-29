«Мы сильно недооценили Путина» – украинский политолог

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Украинское и западное общество сильно недооценили президента России Владимира Путина, когда подумали, что мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина хоть как-то пошатнёт его позиции.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим на многие процессы в России сквозь призму европейских процессов. У нас абсолютно неправильно оценивают Путина. В украинских, европейских, американских СМИ говорят, что Путин ослаб, продемонстрировал слабину, сдал, и так далее. Ну и что? Год назад точно так же кричали: «Нэнси Пелоси приехала на Тайвань, она показала, Китай никак не отреагировал, это удар по имиджу Си Цзиньпиня, он ослаблен». Ну и что, кто сейчас вспомнит о визите Нэнси Пелоси?», – сказал Бондаренко.

Политолог подчеркнул, что Путину в России ничего не угрожает.

«Это абсолютно ни на что не влияет. Что, завтра у Путина упадёт рейтинг, его не переизберут президентом? Завтра у Путина появится какой-то конкурент, который сможет его победить на выборах? Нет. Путин завтра может сделать всё, что угодно, это не ударит по его имиджу так, чтобы это каким-то образом пошатнуло его власть. Путин дальше остаётся сильным игроком. А что помиловали вагнеровцев – это ещё один дополнительный аргумент. Путин показал, что его слово выше закона. Генеральный прокурор Краснов возбуждает уголовное дело, а Путин говорит: «Я их отпускаю», – резюмировал он.