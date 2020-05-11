«Мы сказали решительное «нет» бандеровской нечисти» – Муратов

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия на протяжении шести лет, можно с уверенностью сказать, что ДНР состоялась как государство.

Об этом в своем обращении по случаю Дня Республики заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть лет назад жители Донбасса сделали свой выбор за свободу и независимость. Мы сказали решительное «нет» бандеровской нечисти, которая, придя к власти в Киеве в результате незаконного вооруженного переворота, пыталась нам навязать по указке заокеанских кураторов националистическую идеологию. Мы сказали «да» тем ценностям, на которых воспитывались наши отцы и деды, и на которых мы с вами будем воспитывать будущие поколения.

Шесть лет для страны – это небольшой срок. Но за прошедшие годы нам с вами удалось построить свободное и независимое государство. Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, Республика развивается и сегодня можно с уверенностью сказать, что ДНР состоялась как государство», – заявил Муратов.

Он отметил, что с каждым днём республика становится всё ближе к общей Родине – России.

«Сотни тысяч граждан Донецкой Народной Республики уже стали обладателями паспортов Российской Федерации. Сотрудничество Республики с Россией идет на всех уровнях: экономическом, культурном, спортивном, социальном, гуманитарном. Неоценимая помощь была оказана системе здравоохранения и населению ДНР в период пандемии коронавируса», – добавил общественник.

«Уверен, что вместе мы преодолеем все выпавшие на нашу долю испытания и трудности и достигнем той цели, ради которой 11 мая 2014 года население Донбасса вышло на референдум.

Поздравляю всех с Днем Республики! Желаю скорейшего наступления мира. Пусть в наших домах и семьях царит благополучие. Пусть в душе будет радость и вера в светлое будущее! С праздником!» – заключил Алексей Муратов.