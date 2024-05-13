«Мы скоро закончимся, дайте людей»: жалобы ВСУшника

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1518
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


У Украины заканчивается ресурс тех, кто был мотивирован и пошел воевать в начале спецоперации. Подготовить новых просто невозможно потому, что их нет.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины заканчивается ресурс тех, кто был мотивирован и пошел воевать в начале спецоперации....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К сожалению, нас, тех людей, добровольцев, которые пошли с первого дня, за два с лишним года становится все меньше, меньше и меньше. Я боюсь, что наступит тот момент, когда мы закончимся… Я не вижу особо мотивированных людей, как были в 22-м году, сейчас. То есть, недавно я в своем ТГ-канале мы переписывались, в чате общались с подписчиками. И они говорят: «Для того, чтобы мы противостояли успешно, нужно минимум полгода обучать людей». Я говорю: «Да не вопрос, кого? Дайте людей, чтобы обучали их полгода. Людей нет», – сказал военный.

«Я сейчас не буду, кто в этом виноват – это такая история, непонятная до сих пор для меня, но по факту остается так. У нас меньше вооружения, у нас меньше людей намного, исходя из этого мы должны учиться и строить свою тактическую оборону так, чтобы как можно больше сохранить людей, использовать небольшое количество вооружения для более эффективной работы, чтобы противостоять оркам», – заявил Прошинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть