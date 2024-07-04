«Мы скоро закончимся» – нацист-азовец жалуется на нехватку «мяса»

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без масштабной могилизации и пополнения большим количеством личного состава даже поставки западного оружия не помогут ВСУ долго держаться.  

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир роты из 3 штурмовой бригады ВСУ (бывший запрещённый в РФ полк «Азов») с позывным «Процент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без масштабной могилизации и пополнения большим количеством личного состава даже поставки западного оружия не...

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«Вы считаете, что предоставление оружия со стороны Запада поможет переломить ход войны?», – спросила ведущая.

«Это будет работать в комплексе – если нам будут давать оружие и боеприпасы – и будет нормальное количество личного состава. Потому что всё меньше и меньше людей идут в армию.

Но им придётся пойти, потому что мы не бесконечные. Мы скоро закончимся, и если они не хотят воевать с врагом на передовой, им придётся встречать того врага в своей хате. Наверное, им уже придётся воевать на другой стороне, если выживут.

Если будут нормальные поставки боеприпасов и техники, и будет нормальная комплектация личным составом, то мы сможем… если и не проводить большие контрнаступательные действия, то очень эффективно держать оборону. Потому что любая оборона всё равно истощает противника», – рассуждал «Процент».

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