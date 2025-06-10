«Мы скупаем оптоволокно, а русские – станки для его производства» – комитетчик Рады

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Китай может одномоментно дать России серьёзное преимущество без каких-либо мобилизаций или ввода новых видов вооружений.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай может одномоментно дать России серьёзное преимущество без каких-либо мобилизаций или ввода новых видов...

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«Разговаривая с производителями, которые приходили ко мне, они ездили в Китай, говорят – мы скупаем оптоволокно, а русские в этот момент ездят и скупают станки для производства этого оптоволокна. Вот, какая разница между нами… И если завтра Китай прекратит экспорт этих товаров в Европу или в какие-то азиатские страны, где можно выкупать, то Россия получит преимущество, не проводя мобилизацию, не выдумывая какие-то новые виды вооружений, а просто из-за того, что Китай закрыл экспорт этого», – отметил он.

«Кто-то скажет – Китай так не сделает, потому что потеряет. Поверьте, Россия выбросит последние деньги – и это им будет дешевле, чтобы выкупить всю ту номенклатуру и весь тот объём, который у него есть, лишь бы это сделать.

То, что Китай сейчас это не делает, это очень хорошо, но нам нужно создавать свои возможности, чтобы мы могли обеспечивать себя сами», – тревожился Костенко.

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