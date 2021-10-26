«Мы слабая страна». Киевский эксперт отговаривает Зеленского от встречи с Путиным

26.10.2021 11:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нечем похвастаться на переговорах с Россией, она не может предъявить какую-либо свою сильную сторону.

Об этом в эфире 4 канала заявил политический эксперт Валерий Клочок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, на переговорах лидеров государств представитель Украины не сможет продемонстрировать позицию силы, потому что такой нет у его страны.

«Говорить, что у нас есть какие-то успехи колоссальные мне сложно. Мы начали говорить про пандемию – вот, кажется, внутренние вопросы неважны на внешнем фоне, но по моему мнению, они очень важны, потому что этим постоянно спекулирует российская сторона. «Смотрите, вон там, там и там провал». И нам действительно нечем похвастаться… У нас полные провалы, энергетический кризис также», – сказал эксперт.

«У меня возникает вопрос: а с чем вы будете ехать, что вы будете объяснять, где наша сила? В чем? Когда депутаты говорят, что у нас сильная сторона, я хочу спросить, в чем наша сильная сторона? Мы газ не можем купить на сегодняшний день… Мы постоянно говорим о том, что у нас должна быть сильная позиция. Сильная позиция будет тогда, когда у нас будет сильная страна, сильная страна будет тогда, когда будет сильная экономика», – заявил Клочок.