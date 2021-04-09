«Мы слепые и отсталые». Тягнибоковцы в ужасе от положения дел в ВСУ

09.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Киева нет сил и средств для того, чтобы противостоять Российской Федерации – украинский бюджет в десятки раз меньше российского, а вооружение не обновлялось с конца 80-х годов.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, один из лидеров русофобской партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, бюджет Украины в 60 раз меньше, чем бюджет вооруженных сил Московии. И теперь о подлости – во время войны уменьшат бюджет ВСУ до такой степени, при том, что увеличивать бюджет МВД. Это как? Я напомню, один танк «Оплот» украинского производства харьковского завода стоит 137 миллионов гривен. Это как, каким макаром?

Вы сейчас показываете кадры, а это мои пушки, я на них служил в 1987 году и в 2015 году на той же самой пушке. Ничего не изменилось, мне даже переобуваться не нужно. А я напомню, за два года у нас до сих пор нет ни одного военного спутника, до сих пор нет закона, который бы предусматривал дистанционное зондирование Земли для нашей военной разведки. Не существует в природе. Мы слепые.

Я уже не говорю о закупках для ВМС, без какой-то москитной флотилии, без катеров – нет. Я говорю о том, что теперь верховный главнокомандующий должен отвечать за свои слова, потому что его за это потянул Путин. Есть ли нам сегодня чем отвечать?», – заявил Кошулинский.

Он также подчеркнул, что западные партнеры Украины в это же время будут выражать очередную обеспокоенность и требовать выполнения «Минских соглашений».

«На самом деле, что сейчас произойдет, какой возможен сценарий? Сценарий один или два – они будут обострять ситуацию и наши партнеры будут очень-очень кричать: «Ау-ау». Напомню, что сказала госпожа Меркель. Она пригласила обе стороны снизить градус и вернуться к «Минским договоренностям». Вот что сейчас будет.

У нас сейчас будут очень уговаривать Украину, чтобы не дай бог не напал безбашенный Путин, чтобы мы выполнили «Минские договоренности». Напомню что это такое – это закон про ОРДЛО, это амнистия, это из боевиков Народная милиция и по тексту – границу мы не контролируем, мы их финансируем, русский язык конечно, все по тексту.

То есть раковую опухоль – вот это они будут максимально впихивать. И это гражданская война у нас означает, внутренний конфликт. Он будет обязывать Украину разговаривать с так называемым ДНР/ЛНР. Это мы должны, а Москва в стороне будет стоять. Это наши «партнеры» будут очень просить», – негодует Кошулинский.