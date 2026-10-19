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Страны Европы слишком долго полагались на США и их возможности защитить европейцев – и теперь вынуждены платить колоссальные средства на свою защиту.

Об этом в рамках форума по безопасности в Дохе заявил бывший глава британской разведки Джон Соерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, в Соединенных Штатах своя политика. Мы должны быть осторожны и не отождествлять президента Трампа с Соединенными Штатами. США – это нечто большее, это постоянное государство с конституцией и встроенными в нее механизмами сдерживания. Президент Трамп очень влиятельный президент, и мы не всегда с ним согласны, но наше сотрудничество выходит за рамки этого. Так что перейдем к НАТО», – рассуждал он.