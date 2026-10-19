Мы слишком долго полагались на США, но их надёжность серьёзно ослабла – экс-глава MI6

Анатолий Лапин.  
19.10.2026 22:23
  (Мск) , Доха
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Страны Европы слишком долго полагались на США и их возможности защитить европейцев – и теперь вынуждены платить колоссальные средства на свою защиту.

Об этом в рамках форума по безопасности в Дохе заявил бывший глава британской разведки Джон Соерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы слишком долго полагались на США и их возможности защитить европейцев – и...

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«Да, в Соединенных Штатах своя политика. Мы должны быть осторожны и не отождествлять президента Трампа с Соединенными Штатами. США – это нечто большее, это постоянное государство с конституцией и встроенными в нее механизмами сдерживания.

Президент Трамп очень влиятельный президент, и мы не всегда с ним согласны, но наше сотрудничество выходит за рамки этого. Так что перейдем к НАТО», – рассуждал он.

«Это скорее вопрос обороны, чем разведки. Я думаю, что перед НАТО стоит серьезная проблема. Европейцы слишком долго полагались на гарантии безопасности, предоставляемые США, и нам следовало бы тратить больше денег на собственную оборону.

Мы увеличиваем расходы на оборону не потому, что нам так велит президент Трамп, а потому, что угроза со стороны России стала гораздо серьезнее, чем раньше, а надежность Соединенных Штатов ниже, чем раньше. Именно эти два фактора приводят к увеличению расходов на оборону.

Не только в европейских странах, но и в Тихоокеанском регионе, где Япония, Корея, Филиппины и Австралия стремятся к большей самодостаточности в сфере обороны и большей устойчивости, чем, возможно, в последние десятилетия, когда мы во многом полагались на американский зонтик, мы были недостаточно самостоятельными», – заявил Соерс.

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