«Мы со своим Русским миром схематоз поломали» – Коц о беспределе таможенников

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Новости Украины

Несмотря на некоторые сдвиги в решении проблем с пересечением границы РФ и ЛДНР, людей, у которых нет административной поддержки, продолжают кошмарить на таможне, не давая провозить гуманитарную помощь.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вроде стало проблем меньше с этой службой, но когда везут крупные гумманитарщики, у которых есть соответствующая информационная поддержка военкоров, крупных телеграммеров, даже некий административный ресурс, с ними все в порядке. Когда едут через Матвеев Курган две жены офицеров, которые воюют в ЛНР, они через Донецк пытаются проехать, везут на подразделение мужа просто форму какую-то, 1 коптер, еще что-то, их останавливают, начинают мурыжить. Мне жаловались, вчера писали, говорят, вы везете продукцию двойного назначения. Две жены везут своим мужьям кроссовки, форму», – рассказал Коц.

Радиоведущего крайне возмутил такой порядок вещей.

«Это какая-то непроходимая тупость? Пятый месяц войны. В том же Ростове полтора месяца назад перетряхнули целое районное отделение ГБДД. Что с ними, мозги жиром заплыли?» – спросил журналист.

«Людям жизнь поломали. У них был такой схематоз, а тут всё исчезло. У меня был случай году в 2016-м, когда я переходил границу, и таможенник очень дотошно копался в моём багажнике. Я говорю: ты ж знаешь, кто я, куда я еду. Он говорит (видно, что у него накипело, и он это в сердцах): да, знаю, у нас здесь была нормальная жизнь, а вы со своим Русским миром сюда приехали и всё испортили. Были какие-то схемы, как везде на границе», – объяснил военкор.