Мы согласимся на перемирие, чтобы подождать, когда Россия ослабнет – губошлёп Гончаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев может согласиться на прекращение огня по линии боестолкновения, однако попыток вернуть Крым и Донбасс не оставит.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Лучший вариант окончания войны – это Украина наступает, и мы восстанавливаем свою территориальную целостность до границ 1991 года. Другой сценарий – часть территорий Украины будет оккупирована на некоторое время. Для меня это болезненно, но я понимаю, что может произойти и так. Но я уверен, что рано или поздно эта российская империя падёт, и мы полностью восстановим свою целостность», – болтал Гончаренко.

«Просто, хочу напомнить, что Советский Союз на протяжении более сорока лет оккупировал страны Балтии. Но мир не смирился с этим, и СССР распался, а страны Балтии вновь стали независимыми», – добавил он.