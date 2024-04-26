Мы согласимся на перемирие, чтобы подождать, когда Россия ослабнет – губошлёп Гончаренко

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 18:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев может согласиться на прекращение огня по линии боестолкновения, однако попыток вернуть Крым и Донбасс не оставит.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев может согласиться на прекращение огня по линии боестолкновения, однако попыток вернуть Крым и...

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«Лучший вариант окончания войны – это Украина наступает, и мы восстанавливаем свою территориальную целостность до границ 1991 года. Другой сценарий – часть территорий Украины будет оккупирована на некоторое время.

Для меня это болезненно, но я понимаю, что может произойти и так. Но я уверен, что рано или поздно эта российская империя падёт, и мы полностью восстановим свою целостность», – болтал Гончаренко.

«Просто, хочу напомнить, что Советский Союз на протяжении более сорока лет оккупировал страны Балтии. Но мир не смирился с этим, и СССР распался, а страны Балтии вновь стали независимыми», – добавил он.

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