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Антироссийские силы на Западе не позволят закончить войну в ближайшие месяцы, чтобы не допустить визита Дональда Трампа в Москву.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговорный процесс, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время. Я не думаю, что война закончится в ближайшие два-три месяца. Если только не произойдет какой-то серьезный прорыв. Потому что никто на планете не верит, что Путин будет соблюдать какие-либо договоренности. И без какого-то давления, чтобы заставить его соблюдать договоренности, это маловероятно. И тогда нужно будет подумать, кто может оказать такое давление. Сколько времени понадобится Трампу, чтобы добиться прекращения огня? Конечно, на этот вопрос невозможно ответить», – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что прекращение огня к 9 мая и визит Трампа в Москву будет поражением западных русофобов.