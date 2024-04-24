Мы совершили ключевую ошибку, недооценив Россию – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 13:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Запад серьезно просчитался с оценкой возможностей России в конфликте на Украине.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад серьезно просчитался с оценкой возможностей России в конфликте на Украине. Об этом в...

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«Сейчас Британия – это всего лишь имитация великой державы. 72 тысячи человек в британской армии. Я не думаю, что с тех пор, как закончились наполеоновские войны, она была такой маленькой. Изначально она никогда не была очень большой, но это просто нелепо. Предположить, как это делают некоторые люди, что британцы и французы в составе сил НАТО отправятся на Украину, когда численность французской армии составляет примерно 120 тысяч человек, все, что вам нужно сделать, – это просто сложить все эти цифры. Это просто жалко – это не составляет и четверти тех сил, которые русские могут бросить в бой», – сказал полковник.

«И, конечно же, это многоязычная армия, она не интегрирована ни в какие боевые силы, у нее нет единого командования, она даже не говорит на одном языке. Все это – катастрофа. Кстати, у нас дела обстоят ненамного лучше. Этот фасад нужно сбросить, но никто не хочет признавать ключевую вещь – мы совершили ошибку, мы сильно недооценили Россию. Нам нужен новый курс действий. Новый курс действий заключается в том, чтобы как можно скорее закончить эту войну», – заявил Макгрегор.

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