Мы сознательно шли на провокацию и нарушение границы – задержанные моряки ВМСУ

26.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Украинские военные моряки признали, что нарушили государственную границу Российской Федерации и осознавали, что идут на провокацию.

Об этом свидетельствуют кадры признаний моряков, опубликованные Центром общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, член экипажа задержанного судна «Никополь» Андрей Драч заявил, что во время перехода российские пограничники несколько раз предупредили украинских моряков о том, что они нарушают границу РФ.

«В пути следования до города Мариуполь через Керченский пролив мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Нас предупреждала Береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство РФ. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации. При остановке на якорную стоянку береговая охрана предупредила еще раз нас, что нужно покинуть территориальные воды Российской Федерации и выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений по нашему прохождению через Керченский пролив до города Мариуполя», – рассказал Драч.

Его коллега Сергей Цебезов также отмечает, что до захвата корабля российским спецназом в небо были выпущены сигнальные ракеты.

«Когда подошли к Керченскому проливу, зашли на воды России, после чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать дальнейших команд. Перед тем, как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета. Две. Мы на «Никополе» дальше шли. С нами уже связались русские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс, а то по нам откроют огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все», – уточнил Цебезов.

А командир того самого буксира «Яны Капу», что был протаранен российскими пограничниками, Владимир Лесовой, заявил, что понимал провокационный характер своих действий.

«После пересечения границы Российский Федерации визуально наблюдал корабли Пограничной службы ФСБ. Запросы остановки по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских Сил Украины носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одессы в порт Мариуполь», – признал Лесовой