«Мы спокойно справлялись с этими поставками»: Помощь США не так страшна, как ее малюют на Украине

Из всего пакета, обозначенного как «военная помощь Украине», самой Украине достанется 6 млрд долларов на оружие и около 8 млрд долларов на поддержку экономики. Об этом «Первому севастопольскому» заявил экс-нардеп Украины, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что по настоянию республиканцев в параметры оказания помощи вписали ATACMS.

«В этот закон республиканцы вписали пожелание, которым вообще вторглись в сферу исполнительной власти: поставить дальнобойные ракеты ATACMS. Вписали, как поручение президенту поставить на Украину. Сколько президент может поставить? Может поставить одну, две, может дести или триста. В законе это не прописано. И так Конгресс вторгся в сферу ответственности президента. Конгресс даёт право – президент решает, так принято», – пояснил Царёв.

Всего же 7,8 млрд долларов военной помощи по программе PDA «бери и грузи» предназначаются не только для Украины: часть из этой суммы могут направить в любую другую «горячую точку». В прошлом году по PDA было отгружено оружия на сумму около 4 млрд долларов.

«В любом случае, если 6 млрд долларов выделят на Украину, это будет хорошо. И это на год, а год – это до 30 сентября. То есть на 5 месяцев. И если это будет 6 млрд, а я готов поспорить, что больше не будет, то это где-то по 1,2 млрд в месяц. Или столько же, сколько предоставлялось в среднем за два предыдущих года специальной военной операции на Украине», – уточнил политик.

Еще 7,8 млрд долларов США направят в бюджет Украины в виде кредитов, но потом их могут списать.

«У президента есть право перевести это из кредита в прямую помощь. Оно будет выделяться двумя траншами и оформляться двумя кредитами. И я хочу сказать, что это если разделить эту сумму на 5 месяцев, то это на 600 млн меньше ежемесячно, чем в прошлом году. То есть, где-то будет значительно меньше, и Соединённые Штаты и прежде поставляли помощь на эти же суммы, и мы спокойно справлялись с этими поставками», – заключил Царёв.