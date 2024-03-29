«Мы способны распахать все города, но у нас нет такой цели»: Куда полетят ФАБ-3000

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Новые сверхмощные планирующие авиационные бомбы ФАБ-3000, массовое производство которых накануне анонсировало Минобороны, будут способны уничтожить мосты через Днепр. При этом Россия сознательно бьет по военным объектам Украины и промышленности, обеспечивающей деятельность ВСУ, но не осуществляет бомбардировки мирных кварталов.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что в рамках СВО никаких ударов возмездия быть вообще не должно. Мы должны планово действовать. Но это была политическая акция после террористических ударов по Белгороду и Севастополю. Эти «удары возмездия» были точечно нанесены по объектам энергетики, по военным заводам, по центрам принятия решений… Я всегда привожу в пример удар по Днепрогэсу. Плотина стоит целехонькая, по ней даже движение восстановили. Но Днепрогэс не работает. Точечный удар в первый зал, во второй, и погибших нету. Но у нас нет цели закошмарить украинское население», – сказал Фатигаров.

При этом, по его информации, Россия сейчас может уничтожить все мосты через Днепр.

«У нас идет массовый выпуск ФАБ-3000 с этими крылышками, которые позволяют далеко летать, при том, что самолеты не входят в зону действия ПВО. Мы сейчас способны уничтожить все мосты через Днепр. Мы способны распахать все города, но у нас нет такой цели в СВО», – сказал Фатигаров.