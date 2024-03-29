«Мы способны распахать все города, но у нас нет такой цели»: Куда полетят ФАБ-3000

Елена Острякова.  
29.03.2024 15:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 829
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Новые сверхмощные планирующие авиационные бомбы ФАБ-3000, массовое производство которых накануне анонсировало Минобороны, будут способны уничтожить мосты через Днепр. При этом Россия сознательно бьет по военным объектам Украины и промышленности, обеспечивающей деятельность ВСУ, но не осуществляет бомбардировки мирных кварталов.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые сверхмощные планирующие авиационные бомбы ФАБ-3000, массовое производство которых накануне анонсировало Минобороны, будут способны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я полагаю, что в рамках СВО никаких ударов возмездия быть вообще не должно. Мы должны планово действовать. Но это была политическая акция после террористических ударов по Белгороду и Севастополю. Эти «удары возмездия» были точечно нанесены по объектам энергетики, по военным заводам, по центрам принятия решений… Я всегда привожу в пример удар по Днепрогэсу. Плотина стоит целехонькая, по ней даже движение восстановили. Но Днепрогэс не работает. Точечный удар в первый зал, во второй, и погибших нету. Но у нас нет цели закошмарить украинское население», – сказал Фатигаров.

При этом, по его информации, Россия сейчас может уничтожить все мосты через Днепр.

«У нас идет массовый выпуск ФАБ-3000 с этими крылышками, которые позволяют далеко летать, при том, что самолеты не входят в зону действия ПВО. Мы сейчас способны уничтожить все мосты через Днепр. Мы способны распахать все города, но у нас нет такой цели в СВО», – сказал Фатигаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть