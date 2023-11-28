«Мы стали нести больше потерь от авиации России» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
28.11.2023 09:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская авиация стала работать намного эффективней, чем в начале СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская авиация стала работать намного эффективней, чем в начале СВО. Об этом в эфире...

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«Мы не решили вопрос с господством авиации. То есть, даже при выходе на оперативный простор наша техника попала бы под мощный удар авиационной компоненты России. Эта проблема не была решена», –  сказал Грин.

Он подчеркнул, что за полтора года российская авиация стала намного эффективней и смертоносней.

«Российский авиационный компонент сильно вырос. У них появились КАБы в товарных количествах, которыми они создают нам довольно серьёзные неприятности, в том числе и в обороне. Сейчас это мощный фактор и на левобережье Днепра, и в Авдеевке. Это мощный фактор, который не решён.

То есть вообще воздействие авиации противника выросло, как и прицельность. Мы стали нести больше потерь от авиации противника», – добавил ВСУшник.

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