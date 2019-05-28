28.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Строительство, Украина
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«Мы стали попрошайками, а РФ строит мосты» – депутат Рады

Пока украинская власть на протяжении пяти лет ездила с протянутой рукой по всему миру, Россия успешно развивала свою экономику, даже в условиях санкций.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, за это время Украина исчезла из повестки мировых СМИ и надоела западным политикам.

«Порошенко пять лет говорил про то, что кто-то за нас что-то решит. Что за нас Америка решит, санкции и так далее. Мы прекрасно видим, что пять лет Россия нормально себе строит мосты, развивает свою экономику, вооружает свою армию, а мы в этом случае все время ждем, что за нас кто-то решит наши проблемы», – сказал депутат.

По его мнению, кроме Украины никто не будет решать стоящие перед страной проблемы.

«Мы постоянно летаем в Европу, люди из Украины летают по всему миру, и видим, что нет на первых полосах вопросов про Украину. Мы уже всем надоели, потому что мы сами свои вопросы не решаем. Мы постоянно ходим побираемся, наш президент с плачущими глазами все время что-то рассказывает, у кого-то что-то просит», – заявил Балицкий.

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