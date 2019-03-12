«Мы становимся частью Европы» – спичрайтер Порошенко объяснил бегство граждан из страны

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Причиной масштабной эмиграции украинцев из страны является то, что Украина становится частью единого европейского рынка труда.

Так пояснил миграционный кризис спитчрайтер президента Украины, политтехнолог Олег Медведев в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведев также спрогнозировал еще больший отток населения, который произойдет в случае, если Украина станет частью Евросоюза.

«Эта проблема возникла не при Порошенко – это тренд, который длится несколько десятков лет. Это, к сожалению, потому, что была война, был вызванный войной социальный кризис и прирост этого тренда пошел на спад. Но есть еще одна часть этой проблемы – мы становимся частью единого европейского рынка труда. Я на примере прибалтийских стран могу прогнозировать, что когда мы станем членами Европейского союза, на первом этапе мы столкнемся с еще большим оттоком людей заграницу», – заявил Медведев.

Отметим, что безвизовый режим с ЕС, который получила Украина, не дает права ее гражданам на легальное трудоустройство