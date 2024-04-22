«Мы стоим перед чертой»: тотальная коррупция в системе учёта мигрантов привела к их полной бесконтрольности – эксперт

Любовь Смирнова.  
22.04.2024 17:10
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 645
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Миграционную проблему породила коррупция в системе учета и контроля за переселенцами, выдачи патентов и сертификатов. Но теперь это проблема безопасности тыла, где мигрантов могут легко использовать для диверсий и терактов.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, политолог, военный волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миграционную проблему породила коррупция в системе учета и контроля за переселенцами, выдачи патентов и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Коррупция проникла в систему получения соответствующих документов и разрешений, и даже российского гражданства. Она зарабатывает такие объёмы денег, о чём сейчас пишут многие эксперты, что, по сути, хвост влияет собакой. В какой-то момент она оседлала миграционный процесс, приносящий абсолютно необлагаемые налогом деньги. Поэтому система стала, по сути, сподвижником этого процесса», – отметил эксперт.

РФ до сих пор выполняет программы, связанные с Международной организацией по миграции. Обязательства касаются волновой или замещающей миграции из стран Африки и Азии, и из этих договоров надо выходить.

«Во-вторых, надо очень серьёзно разбираться с миграционными институтами. Есть госпрограмма по переселению соотечественников. В мире живёт 30 миллионов людей, связанных с русским языком и культурой. Из них единицы возвращаются в Россию, хотя это государственная задача, и на ее выполнение выделяются средства. При этом граждане Таджикистана за последние 7 лет умудрились получить 500 тысяч российских паспортов», – подчеркнул Живов и добавил, что из 500 тысяч новоиспеченных граждан только единицы встали на воинский учет.

«Страна столкнулась с серьёзной военной угрозой. Обратите внимание, как активно западные спецслужбы проникают в головы морально неустойчивых людей, заставляя их совершать противоправные действия в тылу. А что им мешает привлекать этих экстремистов для нападения на семьи военнослужащих? Мы стоим перед чертой, когда тыл может перестать быть безопасным, и нам все эти элементы угроз надо убирать», – заключил Живов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть