«Мы стоим перед чертой»: тотальная коррупция в системе учёта мигрантов привела к их полной бесконтрольности – эксперт

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Миграционную проблему породила коррупция в системе учета и контроля за переселенцами, выдачи патентов и сертификатов. Но теперь это проблема безопасности тыла, где мигрантов могут легко использовать для диверсий и терактов.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, политолог, военный волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупция проникла в систему получения соответствующих документов и разрешений, и даже российского гражданства. Она зарабатывает такие объёмы денег, о чём сейчас пишут многие эксперты, что, по сути, хвост влияет собакой. В какой-то момент она оседлала миграционный процесс, приносящий абсолютно необлагаемые налогом деньги. Поэтому система стала, по сути, сподвижником этого процесса», – отметил эксперт.

РФ до сих пор выполняет программы, связанные с Международной организацией по миграции. Обязательства касаются волновой или замещающей миграции из стран Африки и Азии, и из этих договоров надо выходить.

«Во-вторых, надо очень серьёзно разбираться с миграционными институтами. Есть госпрограмма по переселению соотечественников. В мире живёт 30 миллионов людей, связанных с русским языком и культурой. Из них единицы возвращаются в Россию, хотя это государственная задача, и на ее выполнение выделяются средства. При этом граждане Таджикистана за последние 7 лет умудрились получить 500 тысяч российских паспортов», – подчеркнул Живов и добавил, что из 500 тысяч новоиспеченных граждан только единицы встали на воинский учет. «Страна столкнулась с серьёзной военной угрозой. Обратите внимание, как активно западные спецслужбы проникают в головы морально неустойчивых людей, заставляя их совершать противоправные действия в тылу. А что им мешает привлекать этих экстремистов для нападения на семьи военнослужащих? Мы стоим перед чертой, когда тыл может перестать быть безопасным, и нам все эти элементы угроз надо убирать», – заключил Живов.