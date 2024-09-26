«Мы столько не протянем!» – в Киеве боятся, что разрешение на удары вглубь РФ получат после выборов в США

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Президент США Джо Байден может начать затягивать ответ с разрешением Киеву на удары западным оружием вглубь РФ, чтобы дождаться окончания выборов и, в случае победы Дональда Трампа, таким образом, ему нагадить и хлопнуть перед уходом дверью.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден может начать затягивать ответ с разрешением Киеву на удары западным...

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«Я видел довольно неприятную информацию, что эти ваши ожидания, что якобы уже на сто процентов всё решено… были преждевременны, и теперь уже точно Байден пойдёт на это после того, как будут известны результаты выборов. Если нам ещё придётся месяц быть в этих ожиданиях чуда, этот месяц надо просто пережить. И об этом уже говорят, в том числе, британский премьер, что ближайшие недели могут быть очень критичными», – выразил опасения Мельник.

Он согласился с мнением, что Байден, «которому нечего терять», может обыграть принятие такого решения, чтобы либо лишить Харрис ответственности за этот шаг, либо чтобы напоследок досадить Трампу.

«Он может снять эту ответственность со своей преемницы подобными решениями. Ну а если всё-таки выиграет Трамп, то тогда действительно, скажем, не то чтобы громко хлопнуть дверьми, но, по крайней мере, сделать то, чего от него ожидают», – рассуждал укро-международник.

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