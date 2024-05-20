Мы стратегически проигрываем России – украинский полковник

Россия создает серьезные проблемы для Украины на нескольких участках фронта, которые могут обернуться серьезным успехом. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в тактическом положении, именно в тактическом, как в информационном плане, так даже на линии боевого соприкосновения у противника выигрываем. Не везде, но выигрываем. А в стратегии проигрываем. То, что он делает, приведет в определенном моменте к большим проблемам. Они уже сделали, что мы начали перебрасывать резервы, а это – их задача для того, чтобы выйти из позиционного тупика. Они создали нам две проблемы. Первая – это Часов Яр. При занятии Часов Яра из тактического превращается в оперативный [успех]. Это реально, это серьезно. Это не Авдеевка и не Бахмут – это совершенно другое. Это проблема, сдавать Часов Яр категорически нельзя», – считает полковник.

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«И Волчанск – это тоже проблема, сдавать его нельзя. Если сдали, значит Купянская группировка и восток Украины будут отрезаны. Это две проблемы», – заявил Стариков.