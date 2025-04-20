Мы стремительно превращаемся в абсолютно бесправную колонию США! – украинский политолог

Украине ничего не остаётся, кроме как на неопределённый срок стать колонией США.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, будет ли подписана ресурсная сделка между Киевом и Вашингтоном.

«Скорее всего, будет. Тем более, что так бравурно уже отчитались относительно того, что подписали меморандум. Согласились, согласовали позиции и стороны. Теперь остается Зеленскому снова встретиться с Трампом. Желательно не наделать глупостей, как в феврале. И, соответственно, подписать документ», – сказал Бондаренко.

«Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически, на неопределённое время, и без определённых обязательств с американской стороны, потому что документ не содержит гарантии безопасности для Украины.

И, кстати, документ абсолютно противоречащий Конституции, и рано или поздно за него придется отвечать нынешним властям. Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», – добавил политолог.