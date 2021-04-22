«Мы сыты по горло вашими монологами» – Пушилин вызвал Зеленского на публичный диалог

22.04.2021, Донецк , Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на то, что на Украине царят разруха, коррупция и нищета, киевское руководство продолжает милитаристскую политику, нагнетая ситуацию в Донбассе и обвиняя Россию в «агрессии».

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу от всей души вам (жителям Украины) посочувствовать. Ведь вы живете в стране, власти которой ответственны за политический хаос, за социально-экономический кризис, за гигантский уровень коррупции, ужасающий показатель безработицы, а в последнее время еще и катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения.

Вам приходится выживать в государстве, руководители которого во всех бедах привыкли обвинять кого угодно, лишь бы не признавать собственную вину, собственные ошибки и просчеты. И что совсем уж цинично – власти Украины плотно вошли и никак не могут выйти из образа эдакой невинной овечки, на которую напал мифический агрессор», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что пока киевские политики и чиновники строят из себя «жертву агрессии», ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, из-за чего гибнут мирные жители.

«Вот только мы здесь, в Донбассе, прекрасно знаем, что тщательно оберегаемый Украиной имидж беспомощной жертвы обстоятельств не стоит выеденного яйца. Пока в высоких киевских кабинетах чиновники разного уровня вещают про «оккупацию» и «агрессию», вооруженные формирования этого государства обстреливают наши территории, убивают наших мирных безоружных жителей – стариков и детей. И, увы, украинские власти лицемерно игнорируют эти совершенные ими преступления, ни словом, ни соболезнованием не обмолвившись об этом в своих пространных заявлениях для СМИ.

При этом всему миру украинские руководители рассказывают про якобы приверженность Минским соглашениям – хотя на деле ни единого пункта из них не выполнили. За семь лет Киев так и не удосужился к нам прислушаться, а ведь в этом и заключается коренная причина конфликта – в 2014 году в ходе государственного переворота к власти пришли люди, которые вместо того, чтобы считаться с мнением Донбасса, назвали нас террористами и развязали против нас войну», – добавил руководитель государства.

В связи с этим Денис Пушилин вместе со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником призвал Владимира Зеленского лично приехать в Донбасс и начать переговоры.

«Поэтому сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с Главой Луганской Народной Республики, Леонидом Ивановичем, готовы там Вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования.

Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили Ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет», – сказал руководитель республики.

Он добавил, что если у Владимира Зеленского не хватит смелости явиться на переговоры – можно провести публичные дебаты.

«Впрочем, если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании.

Подчеркиваю: вашими монологами мы сыты по горло, мы требуем диалога. Мы требуем, чтобы нас услышали, чтобы наконец-то прекратили обстрелы и начали говорить с нами о том, как мы дальше будем соседствовать друг с другом», – отметил Пушилин.

Руководитель государства подчеркнул, что если Киев не пойдёт на это предложение и продолжит придерживаться старой политики – это может быть расценено только как фактический выход из Минских соглашений.