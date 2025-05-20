«Мы так надеялись»: в Киеве плачутся, что Трамп не хочет усиления Украины

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Если бы президент США Дональд Трамп реально хотел усиления переговорных позиций Украины, он бы лично приехал на переговоры в Турцию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, если бы Трамп хотел усилить сильно позицию Украины, и уж так бы он хотел бы прямых переговоров, вот так искренне, от души, Трамп бы появился бы в Стамбуле. А не сказал бы, что ему надо домой, потому что родился внук. Мы поздравляем, конечно, Дональда Трампа с рождением 11-го внука, но если есть желание, то нет препятствий», – возмутился Бортник.

По его мнению, это могло бы привести и к визиту Владимира Путина в Стамбул, и тогда задуманная украинской делегацией провокация удалась бы.