Мы так не договаривались! – Карасёв негодует из-за вероломства НАТО

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы стать защитником Украины от России, НАТО выставило ее саму щитом против РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы стать защитником Украины от России, НАТО выставило ее саму щитом против...

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Карасев подчеркнул, что Украина хотела стать членом НАТО, чтобы ее саму взяли под «зонтик» Альянса, прикрыв 5-й статьей, а по факту оказалось, что сейчас ВСУ воюют с Россией в интересах блока, о чем недавно заявил его генсек Йенс Столтенберг.

«Что сказал Столтенберг. Он сказал одну вещь – помощь Украине со стороны Запада и НАТО была не напрасной, потому что Украина и украинское сопротивление, действия украинской армии привели к серьезному ослаблению военного потенциала России. Поэтому дальше нужно продолжать военную помощь, поддержку…

Вы понимаете, как переворачивается идея. И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались! Мы договаривались как – мы идем в НАТО, НАТО обеспечивает нам безопасность на этом пути. Конечно, полноценное членство с надежными гарантиями статьи 5-й. А теперь получается, что для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат.

Смысл НАТО переформулировался. Он (Столтенберг) фактически проговорился, что у них по отношению к Украине другая цель, у НАТО. Украина должна сдерживать Россию ради НАТО, ради того, чтобы в НАТО было все спокойно. Не-ет, у нас такого договора не было, извините, пожалуйста», – возмущался Карасев.

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