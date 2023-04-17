«Мы там их закопаем» – Казаков о попытке прорыва ВСУ к Азовскому морю

Владимир Гладков .  
17.04.2023 21:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 692
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская пропаганда пиарит наступление ВСУ на заведомо проигрышном направлении, где любая попытка прорыва бессмысленна и безумна.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда пиарит наступление ВСУ на заведомо проигрышном направлении, где любая попытка прорыва бессмысленна...

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«Главный вопрос – готовы или нет [к наступлению], а к какому. Потому что то, о котором они всё время трындят, что они с Запорожской области от Орехово-Гуляйполе пойдут до Азовского моря – это, конечно, самоубийство, гибельная затея, и я думаю, что генералы в Киеве тоже это прекрасно понимают. Это просто – похоронить весь тот резерв, который они накопили, возможно, последний резерв, который они смогли накопить, обучить и вооружить…

То есть выход на побережье Азовского моря – это бессмысленно и безумно. Попытка прорваться к Мариуполю, на самом деле, тоже, потому что там такая концентрация наших сил и средств, и более того – рядом бывшая российская граница и Ростовская область со своими резервами и вооружением, техникой, понятная и близкая логистика для нас. То есть мы там их закопаем», – заключил Казаков.

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