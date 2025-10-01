«Мы терпилы в этой ситуации»: Бортник объяснил, почему Украине приходится выбирать войну
Украину не устраивают ни американские, ни даже европейские варианты достижения мира.
Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Цель Трампа одна – прекращение огня, перемирие, прекращение активной фазы боевых действий. Это стратегия США. Большая часть стратегии в части выхода из войны уже достигнута. Надо завершить, надо закрыть крышку этого чайника», – рассуждает Бортник.
При этом он отмечает, что украинское руководство не соглашается, потому что никто ему «не гарантирует политическую стабильность после таких уступок и сохранение власти в будущем».
«Европа говорит: «Ну так слушайте, мы заплатим и США, заплатим, получается, и Украине, и Москве, всем заплатим деньгами. С тех снимем санкции, вернем замороженные активы, заплатим за восстановление… Мы вообще терпилы в этой ситуации», – сокрушается эксперт.
Он заметил, что и Россия не может остановиться, поскольку ведет наступление и не собирается отказываться от своего преимущества.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: