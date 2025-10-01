«Мы терпилы в этой ситуации»: Бортник объяснил, почему Украине приходится выбирать войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину не устраивают ни американские, ни даже европейские варианты достижения мира.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель Трампа одна – прекращение огня, перемирие, прекращение активной фазы боевых действий. Это стратегия США. Большая часть стратегии в части выхода из войны уже достигнута. Надо завершить, надо закрыть крышку этого чайника», – рассуждает Бортник.

При этом он отмечает, что украинское руководство не соглашается, потому что никто ему «не гарантирует политическую стабильность после таких уступок и сохранение власти в будущем».

«Европа говорит: «Ну так слушайте, мы заплатим и США, заплатим, получается, и Украине, и Москве, всем заплатим деньгами. С тех снимем санкции, вернем замороженные активы, заплатим за восстановление… Мы вообще терпилы в этой ситуации», – сокрушается эксперт.

Он заметил, что и Россия не может остановиться, поскольку ведет наступление и не собирается отказываться от своего преимущества.