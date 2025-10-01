«Мы терпилы в этой ситуации»: Бортник объяснил, почему Украине приходится выбирать войну

Украину не устраивают ни американские, ни даже европейские варианты достижения мира.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель Трампа одна – прекращение огня, перемирие, прекращение активной фазы боевых действий. Это стратегия США. Большая часть стратегии в части выхода из войны уже достигнута. Надо завершить, надо закрыть крышку этого чайника», – рассуждает Бортник.

При этом он отмечает, что украинское руководство не соглашается, потому что никто ему «не гарантирует политическую стабильность после таких уступок и сохранение власти в будущем».

«Европа говорит: «Ну так слушайте, мы заплатим и США, заплатим, получается, и Украине, и Москве, всем заплатим деньгами. С тех снимем санкции, вернем замороженные активы, заплатим за восстановление… Мы вообще терпилы в этой ситуации», – сокрушается эксперт.

Он заметил, что и Россия не может остановиться, поскольку ведет наступление и не собирается отказываться от своего преимущества.

