«Мы теряем Донбасс!» – в Киеве требуют срочно выводить войска из Покровска
Украинскому командованию пора отдавать приказ на отступление из Покровска (Красноармейска), пока его окончательно не окружили.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если есть достаточно сил, либо времени, чтобы поставить в строй силовиков, нужно разблокировать северную либо юго-западную часть Покровска.
И в районе Родинского россиян можно отсечь. Возможность есть и отсечь колонну россиян, которая пытается выйти на Павлоградскую трассу, просачиваясь между Покровском и Красноармейском.
Но всё зависит от того, есть ли есть достаточное количество сил и средств. А если их нет, то однозначно надо выводить оттуда людей!», – призывал Свитан.
«Но оптимальный вариант – это как раз не отходить, а именно попытаться отсечь российские войска, разблокировать Покровск. Потому что отход всегда намного сложнее наступления. Особенно в такой ситуации, как сейчас.
Вопрос – а кто до этого довел? Все побежали защищать Киев со стороны Курской аномалии. Там войск не было российских для того, чтобы наступать на Киев? Зачем надо было забирать с донецкого фронта, бригады перебрасывать его на Курское направление?
То есть, идиотизм чистой воды, он привел к тому, что мы сейчас теряем Донбасс. Вопрос опять же, это техническая сдача Донбасса или это заведомая политическая сдача», – рассуждал он.
