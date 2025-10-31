«Мы теряем Донбасс!» – в Киеве требуют срочно выводить войска из Покровска

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 530
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому командованию пора отдавать приказ на отступление из Покровска (Красноармейска), пока его окончательно не окружили.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому командованию пора отдавать приказ на отступление из Покровска (Красноармейска), пока его окончательно не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если есть достаточно сил, либо времени, чтобы поставить в строй силовиков, нужно разблокировать северную либо юго-западную часть Покровска.

И в районе Родинского россиян можно отсечь. Возможность есть и отсечь колонну россиян, которая пытается выйти на Павлоградскую трассу, просачиваясь между Покровском и Красноармейском.

Но всё зависит от того, есть ли есть достаточное количество сил и средств. А если их нет, то однозначно надо выводить оттуда людей!», – призывал Свитан.

«Но оптимальный вариант – это как раз не отходить, а именно попытаться отсечь российские войска, разблокировать Покровск. Потому что отход всегда намного сложнее наступления. Особенно в такой ситуации, как сейчас.

Вопрос – а кто до этого довел? Все побежали защищать Киев со стороны Курской аномалии. Там войск не было российских для того, чтобы наступать на Киев? Зачем надо было забирать с донецкого фронта, бригады перебрасывать его на Курское направление?

То есть, идиотизм чистой воды, он привел к тому, что мы сейчас теряем Донбасс. Вопрос опять же, это техническая сдача Донбасса или это заведомая политическая сдача», – рассуждал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить